Shakhtar Donetsk-Real Madrid: merengues procuram aproximar-se do líder

Shakhtar Donetsk e Real Madrid defrontam-se, esta terça-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que contam com algumas ausências - no caso dos espanhóis são mesmo várias.

Para esta partida, os ucranianos não poderão contar com o goleador Junior Moraes e com jovem avançado Lassina Traore, ambos lesionados. Já os merengues somam uma extensa lista de indisponíveis: Marco Asensio, Gareth Bale, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Ceballos, Mariano Diaz, Eden Hazard e Éder Militão, todos por lesão.

À entrada para esta ronda, o Shakhtar Donetsk posiciona-se no quarto lugar do Grupo D, com apenas um ponto, fruto de um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos na prova, enquanto que o Real Madrid é segundo classificado, com três pontos, atrás do líder improvável Sheriff Tiraspol (6), após somar um triunfo e um desaire.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Shakhtar Donetsk registou três vitórias (Dínamo Kiev, Veres-Rivne e FK Zorya Luhansk) e dois empates (Inter Milão e Dínamo Kiev), ao passo que o Real Madrid somou dois triunfos (Valencia e Maiorca), um empate (Villarreal) e dois desaires (Sheriff Tiraspol e Espanyol).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, que somam duas vitórias e duas derrotas nos quatro duelos até ao momento disputados.