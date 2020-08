Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo: Luís Castro com vantagem curta na eliminatória

O Shakhtar Donetsk, equipa orientada por Luís Castro, recebe esta quarta-feira o Wolfsburgo, em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, naquele que será o regresso da prova europeia de clubes.

À entrada para este encontro, o Shakhtar Donetsk chega com a vantagem do triunfo (2-1) conquistada no jogo da primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Shakhtar Donetsk registou quatro vitórias e um empate, enquanto que o Wolfsburgo somou um triunfo, dois empates e duas derrotas, um fator positivo para a turma orientada por Luís Castro. Como será desta vez?