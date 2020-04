Shakhter Soligorsk-Dinamo Brest: por um lugar na final da Taça bielorrussa

Depois de mais um fim de semana repleto de ação na Liga, esta quarta-feira é hora da disputa de mais uma eliminatória da Taça da Bielorrússia, com o Shakhter Soligorsk e Dinamo Brest a defrontarem-se pelas 16 horas, num duelo da 2.ª mão das meias-finais da prova.



Com uma vitória de 2-0 conseguida na primeira mão, o conjunto de Brest entra em campo numa posição privilegiada, isto naquele que será o quarto encontro da temporada entre estes dois conjuntos, havendo a particularidade de todos terem acabado em 2-0: dois para o Dinamo Brest, um para o Shakhter Soligorsk.



Curiosamente, o primeiro triunfo do Shakhter aconteceu precisamente no fim de semana, com uma moralizadora vitória em casa do Brest, um resultado que travou uma série negativa de quatro partidas seguidas sem triunfar.



No que às estatísticas diz respeito, de notar que nove dos últimos dez jogos do Shakhter Soligorsk tiveram menos de 3 golos, tal como cinco dos últimos sete do Dinamo. Por outro lado, os de Brest foram a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que vão já em três duelos seguidos a encaixar um golo.

CÓD 101 Shak. Soligorsk 1.82 Empate 2.98 FC Brest 3.42