Shakhter Soligorsk-Metallurg Zhlobin: arranca o campeonato bielorrusso de hóquei no gelo

Shakhter Soligorsk e Metallurg Zhlobin defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato bielorrusso de hóquei no gelo, num encontro que marcará o arranque da competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Shakhter Soligorsk registou uma vitória (Brest), um empate (Gomel) e três derrotas (Yunost Minsk, Dínamo Minsk e Neman Grodno), ao passo que o Metallurg Zhlobin somou quatro triunfos (Lokomotiv Orsha, Novopolotsk e Mogilev - em duas ocasiões) e um desaire (Gomel).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Shakhter Soligorsk, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Metallurg Zhlobin levou a melhor nos dois restantes duelos.