Shakhter Soligorsk-Yunost Minsk: campeonato bielorrusso em jogo

Com a final do playoff da Extraliga totalmente empatada - com uma vitória para cada lado -, Shakhter Soligorsk e Yunost Minsk encontram-se esta terça-feira para um terceiro encontro do campeonato bielorrusso de hóquei no gelo que normalmente é decisivo para a definição dos campeões em séries à melhor de cinco.



E mais decisiva se torna tendo em conta que o Shakhter Soligorsk conseguiu já um dos seus primeiros objetivos, ao vencer um dos dois jogos disputados em casa do seu adversário, conseguindo desta forma 'roubar-lhe' o factor casa. Foi no domingo, com triunfo por 3-2 numa partida que teve até nas bancadas o polémico presidente do país.



Voltando ao aspeto desportivo, de notar que o Shakhter Soligorsk até nem vem num bom momento nos jogos caseiros nestes playoffs, visto ter perdido os dois últimos jogos ali disputados, ainda que tenha conseguido corrigir esses dois desaires inesperados nos encontros fora de portas.



Quanto ao Minsk, a atuar fora de casa nestes playoffs tem por agora um registo quase perfeito, já que perdeu apenas um dos cinco jogos disputados.



Por fim, de referir apenas que este será já o 13.º encontro entre estas duas equipas esta temporada, havendo por agora seis vitórias do Shakhter e sete do Yunost Minsk. Haverá empate na luta ou os visitantes cimentarão o seu comando?

CÓD 148 Shak. Soligorsk 2.6 Empate 3.8 Yunost Minsk 2.05