Shakhtyor Soligorsk-FC Slutsk: visitantes procuram manter boa forma

Colocado de forma surpreendente no terceiro posto, com 7 pontos, o FC Slutsk procura esta sexta-feira dar seguimento ao seu bom arranque, tendo pela frente o Shakhtyor Soligorsk, numa partida da 5.ª jornada do campeonato bielorrusso que colocará frente a frente o terceiro e o 12.º, respetivamente.



Com 5 pontos, menos 2 do que o adversário desta ronda, o Shakhtyor Soligorsk vem de um empate e uma vitória, dois resultados que permitiram levantar a cabeça após o desaire prévio, diante do Dinamo Brest. Quanto ao Slutsk, até está em bom momento no campeonato, mas curiosamente não venceu nenhum dos últimos dois encontros: um empate para a Liga e uma derrota para a Taça.



De resto, de notar que o confronto direto tem sido favorável ao Shakhtyor, com três vitórias consecutivas e o registo de ter conseguido marcar o primeiro golo em sete dos últimos oito embates. Nesse sentido, há a referir que o Slutsk sofreu golos nos últimos três duelos ante este mesmo Shakhtyor.



E por falar em golos, de referir que os últimos dez jogos do Shakhtyor tiveram sempre menos de três golos, pelo que é bem provável que esta série se mantenha, até porque do lado do Slutsk são cinco de sete encontros com esse registo.

CÓD 109 Shak. Soligorsk 1.33 Empate 3.72 Slutsk 6.42