Shamrock Rovers-Hibernians FC: Liga dos Campeões em andamento

Aí está o arranque da Liga dos Campeões 2022/23, com um encontro entre Shamrock Rovers e Hibernians FC a marcar o início das hostilidades. Uma partida da 1.ª ronda de qualificação, na qual a equipa irlandesa será aquela que, em teoria, chega com o moral mais elevado.



Vindos de três vitórias seguidas, mas essencialmente mais rodados por terem o seu campeonato em pleno andamento - levam 23 jornadas -, os irlandeses poderão ter essa vantagem do seu lado, já que os de Malta, por seu turno, não jogam oficialmente desde 11 de maio. Uma pausa de quase dois meses que pode efetivamente fazer a diferença na rodagem competitiva.

Por Record