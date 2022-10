Shamrock Rovers-St. Patrick's: anfitriões cada vez mais perto do título

CÓD 357 Shamrock Rovers 1,76 Empate 3,3 St. Patrick's 3,85

A três jornadas do final do campeonato irlandês, o Shamrock Rovers recebe esta sexta-feira a visita do St. Patrick's, num duelo que colocará frente a frente o líder isolado e o quarto colocado da tabela, que ainda sonha com a entrada na zona europeia.Campeão em título, e grande candidato à partida, o Shamrock Rovers entra em campo com 70 e tem 6 de avanço para o segundo colocado, pelo que, a três jornadas do final, o título está cada vez mais perto. Para mais, o Shamrock Rovers está numa fase bastante positiva no plano interno, com seis vitórias consecutivas. Pelo meio, ainda assim, houve alguns jogos menos positivos, como as três derrotas na Conference League.Quanto ao St. Patrick's, tem 58 pontos e está a apenas 1 do Dundalk na luta pelo terceiro lugar. A formação visitante também está numa fase relativamente positiva, com apenas uma derrota nos últimos nove jogos de campeonato - venceu sete e empatou um.Em termos estatísticos, note-se que seis dos últimos oito jogos do St. Patrick's tiveram 3 golos no total e tentos de ambas as equipas. Por outro lado, em sete dos últimos nove o St. Patrick's foi a primeira equipa a marcar.Falando em golos, olhemos ao confronto direto, que nos mostra que apenas um dos últimos cinco teve 3 ou mais golos. Curiosamente foi o mais recente, na vitória do Shamrock Rovers por 2-1 em casa do St. Patrick's. Haverá vingança?