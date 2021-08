Sheffield United-Derby County: encontro da 2.ª ronda da Taça da Liga inglesa

Encontro da 2.ª ronda da Taça da Liga inglesa, com Sheffield United e Derby County a disputarem esta terça-feira, pelas 19h45, o acesso à próxima ronda da terceira prova mais importante do futebol inglês. Ambas colocadas no Championship, tanto Sheffield United como Derby County levam temporadas de altos e baixos até ao momento.



Os da casa, que são 23.ºs, com apenas um ponto, apenas têm uma vitória nos cinco jogos que disputaram oficialmente - foi precisamente na primeira ronda desta Taça da Liga, diante do Carlisle United, por 1-0. Nos outros quatro, o melhor que conseguiu foi um empate.



Quanto ao Derby, não está a fazer uma boa época, mas mesmo assim sempre está numa posição algo mais positiva, já que venceu dois dos cinco jogos que disputou, um no campeonato e outro na Taça da Liga, num duelo com o Salford City que só foi resolvido no prolongamento. No último fim de semana, ao contrário do Sheffield United, que perdeu em casa por 2-1 diante do Huddersfield, o Derby County empatou a zeros com o favorito Middlesbrough.



Em relação ao confronto direto, note-se que o Derby County leva quatro jogos seguidos a sofrer golos, ainda que seja de referir que o último duelo entre estas equipas tenha sido em 2018. Nessa partida, jogada em dezembro, o Sheffield United venceu em casa por 3-1.