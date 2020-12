Sheffield United-Manchester United: o melhor remédio para a crise

A viver uma temporada repleta de altos e baixos, o Manchester United volta esta quarta-feira aos relvados, tendo pela frente um adversário que em teoria será o melhor remédio para uma equipa a precisar de vencer.



É que o Sheffield United, grande surpresa da época passada, este ano tem apenas 1 ponto em 12 jogos, estando de momento afundado no último lugar, já a 8 pontos da zona de salvação. São já sete derrotas consecutivas e, em séries que já começaram na época passada, 14 jogos sem vencer e sempre a sofrer.



Quanto ao Manchester United, entra em campo em 8.º, com 20 pontos e apenas a 5 do líder Tottenham, mas a verdade é que as exibições têm estado longe de agradar, pelo que é provável que os red devils vejam neste duelo uma oportunidade de ouro para dar definitivamente uma sapatada na crise.



Olhando a estatísticas, note-se que apenas um dos últimos seis jogos do Manchester United não teve pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas, sendo que em quatro dos últimos cinco duelos foram os de Old Trafford os primeiros a sofrer.



Quanto ao confronto direto, note-se que o Manchester United nunca perdeu e marcou sempre a este Sheffield. No total, em sete duelos, os red devils ganharam seis e empataram um. Na temproada passada, em Sheffield viu-se o único empate (3-3) e uma vitória clara do United em Manchester, por 3-0. Como será desta vez?

CÓD 170 Sheffield Utd. 6.54 Empate 4.24 Manchester Utd. 1.43