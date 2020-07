Sheffield United-Tottenham: José Mourinho tenta não perder o comboio europeu

O Sheffield United recebe, esta quinta-feira, o Tottenham de José Mourinho e do médio português Gedson Fernandes, em jogo da 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol, num encontro em que a equipa orientada pelo treinador luso vai tentar aproximar-se dos lugares europeus.

À entrada para esta ronda, o Sheffield United posiciona-se no 9.º lugar, com 44 pontos, fruto de onze vitórias, onze empates e nove derrotas, enquanto que os spurs encontram-se no 7.º posto, com 45 pontos, após somar 12 triunfos, nove empates e 10 derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Sheffield United registou uma vitória (Norwich), um empate (Aston Villa) e três derrotas (Newcastle, Manchester United e Arsenal), ao passo que o Tottenham somou um triunfo (West Ham), dois empates (Burnley e Manchester United) e duas derrotas (Norwich e RB Leipzig - este a contar para a Liga dos Campeões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Tottenham, com dois triunfos contra apenas um do Sheffield United nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas. De notar ainda que as duas formações empataram em duas ocasiões, por sinal os dois últimos embates (2-2, a 28 de janeiro de 2015 e 1-1, a 9 de novembro de 2019).