Sheffield United-Wolverhampton: NES procura regressar às vitórias

O Sheffield United recebe, esta quarta-feira, o Wolverhampton, equipa orientada por Nuno Espírito Santo, em jogo da 34.ª jornada da Liga inglesa, num duelo entre duas formações que ainda têm ambição de chegar aos lugares europeus.

À entrada para esta ronda, o Shelffied United posiciona-se no 8.º lugar, com 48 pontos, fruto de 12 vitórias, 12 empates e nove derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que os Wolves encontram-se no 6.º posto, com 52 pontos, após somar 13 triunfos, 13 empates e sete desaires na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Sheffield United registou uma vitória (Tottenham), um empate (Burnley) e três derrotas (Newcastle, Manchester United e Arsenal - a contar para a Taça de Inglaterra), ao passo que o Wolverhampton somou três triunfos (West Hame, Bournemouth e Aston Villa), um empate (Olympiacos - a contar para a Liga Europa) e uma derrota (Arsenal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Wolverhampton com dois triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas formações, com o Sheffield a sair 'feliz' deste duelo apenas em uma ocasião. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates entre as duas equipas.