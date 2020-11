Sheffield Wednesday-Bournemouth: terceiro visita casa do último

O lendário estádio de Hillsborough recebe esta terça-feira um encontro do Championship entre duas equipas a viver inícios de temporada bem distintos, com o último colocado Sheffield Wednesday a receber a visita do terceiro Bournemouth.



Com 17 pontos em 9 partidas, o Bournemouth vai confirmando o seu estatuto de forte candidato à subida de divisão, chegando a este jogo vindo de sete partidas consecutivas sem perder. Nessa sequência, refira-se, os últimos cinco jogos foram baixos em golos, com apenas 7, sempre com menos de 3 por partida.



Quanto ao Sheffield Wednesday, tem duas vitórias e dois empates, que o colocariam no 20.º posto, mas o facto de ter começado com 12 pontos negativos coloca-o afundado na tabela e ainda com um handicap por anular de 4 pontos. Para piorar o cenário, os últimos quatro jogos não foram particularmente positivos, com derrotas em todos eles e apenas com golos marcados num. Por outro lado, tal como no caso do Bournemouth, o registo global de tentos não é muito elevado, já que em apenas dois dos últimos dez jogos que disputou o marcador chegou aos 3 golos.



Em relação ao confronto direto, note-se que estes dois conjuntos não se enfrentam desde 2014/15, época na qual o Bournemouth venceu fora de casa por 2-0 e depois empatou a dois no seu reduto. Como será desta vez?