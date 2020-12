Sheffield Wednesday-Derby County: duelo de aflitos no Championship

Duelo de aflitos no Championship, com o Sheffield Wednedsay a receber pelas 17h30 de sexta-feira o Derby County, numa partida que colocará frente a frente o 22.º e o 20.º colocados, respetivamente.



Com 19 pontos, os visitantes chegam a este jogo vindos de uma vitória clara em casa do Birmingham por 4-0, um resultado que servirá de motivação para tentar levar de vencido uma equipa de Sheffield que tem menos 3 pontos na tabela, mas que não perde há três duelos.



Por outro lado, note-se que o Sheffield pode ter 16 pontos, mas a verdade é que na realidade já somou 22 pontos. O problema foi a dedução de pontos aplicada pela Federação, que obrigou a equipa a começar a época com pontuação negativa.



Esquecendo esse dado, e voltando a este duelo, refira-se que o confronto direto parece algo favorável ao Derby, que não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos com o Sheffield. Marcou sempre nesses quatro jogos, mas a verdade é que também sofre há cinco... Na época passada, por exemplo, empatou a um em casa e venceu por 3-1 fora de portas. Como será desta vez?