Shelby Rogers-Garbine Muguruza: na luta pelos 'quartos' no Shenzhen Open

35.ª colocada no ranking WTA, a espanhola Garbine Muguruza procura confirmar na madrugada de quarta-feira o seu favoritismo diante da norte-americana Shelby Rogers, atual 174.ª da hierarquia mundial, num duelo referente aos oitavos-de-final do Shenzhen Open.



Vinda de uma vitória em três sets diante da compatriota Nicole Gibbs, Rogers terá como missão conseguir a primeira vitória ante a espanhola - foi a única partida entre ambas -, que por seu lado chegou a esta ronda após afastar a chinesa Xinyu Wang também em três sets. De notar que esse encontro entre Rogers e Muguruza aconteceu em 2016, nos quartos-de-final de Roland Garros, numa partida resolvida em dois sets, com parciais de 7-5 e 6-3.

CÓD 190 Shelby Rogers 2.42 Empate G. Muguruza 1.38