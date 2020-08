Shelby Rogers-Misaki Doi: jogo dos 16 avos-de-final no WTA de Lexington

Shelby Rogers e Misaki Doi defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os 16 avos-de-final do WTA de Lexington, num encontro que colocará frente a frente as atuais números 116 e 77 do ranking mundial.

Nos últimos cinco jogos disputados, a tenista norte-americana registou quatro triunfos (Bethanie Mattek-Sands, Jamie Loeb, Jessica Pegula e Marine Partaud) e uma derrota (Ajla Tomljanovic), o mesmo registo somou também a japonesa, que venceu Asia Muhammad, Bernarda Pera, Yanina Wickmayer e Vera Zvonareva, mas perdeu diante da romena Irina Begu, número 82 do ranking.

Note-se que este é o primeiro embate entre as duas tenistas.