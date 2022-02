Sheriff-Sp. Braga: minhotos defrontam equipa surpresa

CÓD 163 FC Sheriff Tir. 3.44 Empate 3.32 Sp. Braga 2.01

Equipa sensação na fase de grupos da Champions, especialmente por ter conseguido somar 7 pontos num Grupo com Real Madrid, Inter Milão e Shakhtar, o Sheriff recebe esta quinta-feira a visita do Sp. Braga, numa partida na qual os minhotos vão ter pela frente uma equipa que está sem competir há mais de dois meses.E esse pode ser desde logo um factor que atribui vantagem aos comandados de Carlos Carvalhal, que chegarão a este duelo bem mais rodados. É certo que os moldavos estão mais descansados, mas nisto do futebol o ritmo... conta. Para lá dessa falta de andamento, o Sheriff não contará com Edmund Addo e Gustavo Dulanto, castigados. Em termos estatísticos, os moldavos levam quatro jogos seguidos sem perder, sendo que apenas dois dos últimos oito jogos não tiveram pelo menos 3 golos.Quanto ao Sp. Braga, que não terá Lucas Mineiro, Nuno Sequeira e Diogo Leite, tem jogado de forma regular nos últimos tempos, sendo que desde o último duelo do Sheriff disputou dez encontros. Venceu cinco, empatou um e perdeu quatro. Note-se que em cinco dos últimos sete jogos do Sp. Braga registaram-se pelo menos 3 golos, sendo que em quatro dos últimos cinco os minhotos foram a primeira equipa a sofrer.