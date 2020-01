Sibir Novosibirsk-Spartak Moscovo: haverá vingança?

Colocados precisamente na mesma posição nas respetivas conferências (quintos), Sibir Novosibirsk e Spartak Moscovo encontram-se na tarde desta terça-feira no Ice Sports Palace Sibir.



Com 45 pontos em 38 duelos, os da casa regressam aos duelos no seu reduto praticamente três semanas depois, esperando que neste retorno consigam um resultado positivo que permita 'engatar' numa sequência positiva.



Quanto ao Spartak, com 49 pontos em 39 partidas, entra nesta partida com três vitórias consecutivas, todas disputadas no seu reduto. Já fora de casa, refira-se, os da capital vão em duas derrotas seguidas.



De referir, por fim, que estas duas formações já se encontraram este ano, com o Sibir a ter vantagem graças a uma vitória por 2-1 na capital. Haverá vingança?

CÓD 200 Novosibirsk 2.18 Empate 3.6 Spartak Moscovo 2.66