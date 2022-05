Silkeborg-Aalborg: visitantes em vantagem na corrida pela final

CÓD 235 Silkeborg 2.45 Empate 7.2 Aalborg 1.59

Depois de ter ganho por 24-22 na primeira mão, o Aalborg visita esta quarta-feira o reduto do Silkeborg, numa partida na qual terá de gerir esse resultado positivo para chegar à final do campeonato dinamarquês de andebol.Com esse triunfo a moralizar, o Aalborg entra também em campo vindo de uma série de quatro vitórias seguidas, incluindo também uma na Liga dos Campeões - que, ainda assim, viria a ser inglória.Quanto ao Silkeborg, nos últimos sete jogos venceu cinco e perdeu apenas dois, algo que mostra bem a boa fase desta formação que na fase regular foi 5.ª e que na ronda de campeão acabou em 2.º.Em termos de confronto direto, note-se que por agora a vantagem é do Aalborg, com duas vitórias.