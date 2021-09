Silkeborg IF-Aarhus: com promessa de golos

Encontro da 9.ª jornada do campeonato dinamarquês, com o sexto colocado Silkeborg IF a receber a visita do Aarhus, uma equipa que entra nesta ronda na 10.ª posição, com 6 pontos, menos 5 do que o adversário desta ronda.



Com duas vitórias, cinco empates e uma derrota, o Silkeborg tem 8 golos marcados e 7 sofridos, ao passo que o Aarhus venceu um, empatou três e perdeu quatro, com 6 golos marcados e já 12 sofridos.



No registo recente o destaque vai para os golos, já que o Silkeborg sofreu nos últimos seis duelos que disputou, sendo que em cinco deles também marcou. Já no caso do Aarhus a estatística a destacar é o facto de o clube ter sido o primeiro a sofrer em seis dos últimos sete jogos que disputou, sendo que curiosamente a exceção foi o mais recente, com um triunfo por 1-0 diante do Vejle Boldklub por 1-0.



Quanto ao confronto direto, a nota dominante são também os golos. Nos últimos seis duelos houve pelo menos 3 no total do marcador e ambas as equipas marcaram. Neste sentido, note-se que o Silkeborg leva já nove duelos seguidos a sofrer, aind aque curiosamente tenha vencido os últimos dois duelos: 2-1 e 4-3. Como será desta vez?

CÓD 351 Silkeborg IF 2.15 Empate 3.3 Aarhus 2.7