Silkeborg IF-Nordsjaelland: forasteiros favoritos à conquista dos três pontos

Silkeborg IF e Nordsjaelland defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato dinamarquês de futebol, num encontro que irá colocar frente a frente duas formações com 23 pontos de diferença.

À entrada para esta ronda, o Silkeborg IF é último classificado, com 15 pontos, fruto de três vitórias, seis empates e 15 derrotas, enquanto que o Nordsjaelland é 5.º colocado, com 38 pontos, após somar onze triunfos, cinco empates e oito derrotas.

Nos últimos cinco jogos realizados, o Silkeborg IF registou duas vitórias (Aarhus e Vejle - este último de cariz particular), dois empates (Copenhaga e Odense) e uma derrota (Horsens), ao passo que o Nordsjaelland somou quatro triunfos (Horsens, Sonderjyske, Esbjerg e Koge - este último de cariz particular) e um empate (Brondby).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para as três vitórias do Nordsjaelland nos últimos cinco duelos diante do Silkeborg IF, com ambas as equipas a marcarem sempre que se defrontam. Nota: nos últimos cinco duelos travados entre Silkeborg IF e Nordsjaelland resultaram sempre, no mínimo, quatro golos.