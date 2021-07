Silkeborg IF-Sonderjyske: forasteiros melhores no confronto direto

Silkeborg IF e Sonderjyske defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato dinamarquês de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessaram uma pré-temporada bastante distinta em termos de resultados conquistados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Silkeborg IF registou três vitórias (Fredericia, Vejle Hvidovre IF), um empate (Horsens) e uma derrota (Hamburgo SV), enquanto que o Sonderjyske somou um triunfo (Horsens) e quatro desaires (Aalborg, Brondby, Viborg e Casa Pia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sonderjyske, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Silkeborg IF a levar a melhor em apenas um dos dois restantes embates entre os dois conjuntos.