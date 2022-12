Sint-Truidense-Zulte Waregem: golos em perspetiva

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de terem jogado na semana passada para a Taça, Sint-Truidense VV e SV Zulte Waregem voltam à ação no campeonato, para um duelo da 18.ª jornada que colocará frente a frente o 10.º e o 16.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Sint-Truidense tem 23 pontos, fruto de seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. Em termos de golos, o Sint-Truidense marcou 17 e sofreu 19. Quanto ao Zulte Waregem, tem 13 pontos, conseguidos com três vitórias, quatro empates e de derrotas. No capítulo dos golos, marcou 23 e sofreu... 40!



E por falar em golos, apenas um dos últimos nove jogos do Zulte Waregem não teve 3 ou mais no total final e somente dois não tiveram golos de ambas as equipas.



Já em relação ao confronto direto, o Sint-Truidense leva sete jogos seguidos a marcar ao Zulte Waregem, sendo que em seis dos últimos oito o marcador final teve 3 ou mais golos no total. Esta época já houve um jogo a confirmar essa tendência, na vitória do Sint-Truidense por 3-0 diante do Zulte Waregem, em setembro.

Por Record