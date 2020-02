Sivasspor-Antalyaspor: formações travam forças nos 'quartos' da Taça da Turquia

Sivasspor e Antalyaspor defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Taça da Turquia - no encontro da primeirão mão estabeleceu-se um empate (0-0).



Nos últimos cinco jogos disputados, o Sivasspor registou duas derrotas (Yeni Malatyaspor e Gaziantep) e três empates (Rizespor, Antalyaspor e Basaksehir), enquanto que o Antalyaspor somou um triunfo (Denizlispor) e quatro empates (Göztepe, Konyaspor, Sivasspor e Kayserispor).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade do Antalyaspor, com dois triunfos contra apenas um do Sivasspor, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos nos últimos cinco duelos.

CÓD 201 Sivasspor 1.51 Empate 3.51 Antalyaspor 4.34