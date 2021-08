SJ Earthquakes-Minnesota Utd.: separados por 4 pontos

Duelo de equipa da Conferência Oeste da Major League Soccer, com o quinto colocado Minnesota United a visitar o reduto do nono SJ Earthquakes, numa partida entre duas equipas separadas por somente 4 pontos na tabela.



Com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, os visitantes chegam a este jogo vindos de uma sequência de jogos na qual perdeu um dos últimos seis duelos, sendo de registar o facto de em quatro dos últimos cinco ter sido a primeira equipa a sofrer golo.



Quanto ao SJ Earthquakes, tem oito jogos seguidos sem perder, com duas vitórias e seis empates a registar. Em seis deles foi a primeira equipa a marcar, sendo que em sete dos últimos nove ambas as equipas marcar. Em seis dos últimos sete, note-se, o marcador teve abaixo de 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Minnesota leva cinco jogos sem perder, ainda que tenha sofrido pelo menos um golo nos últimos quatro. A questão é que marca sempre aos SJ Earthquakes, como demonstra o registo de oito duelos consecutivos a faturar perante este oponente. Este ano, refira-se, estas duas equipas já se enfrentaram, na altura com empate a dois golos.