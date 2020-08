SK Brann-Strömsgodset: visitados tentam manter tendência

Segue a todo o vapor a disputa do primeiro escalão do futebol norueguês, com o sétimo colocado SK Brann a receber este sábado a visita do décimo Strömsgodset, num duelo da 16.ª ronda no qual estarão frente a frente duas formações a viver fases algo similares.



Mais bem colocados, com 21 pontos, os da casa ganharam dois dos últimos oito encontros - empataram dois e perderam quatro -, ao passo que os forasteiros, com 18 pontos, ganharam três dos últimos oito duelos, ainda que tenham perdido os restantes cinco.



Nessa sequência de jogos há a destacar o facto de no caso do SK Brann ter havido golos de ambas as equipas em cinco dos últimos sete duelos, ao passo que no caso do Strömsgodset há a registar o facto de sofrer golos há 13 duelos, de ter sido a primeira equipa a sofrer em 5 dos últimos 7, de terem sido registos pelo menos 3 golos em 8 dos últimos 10 encontros e, por fim, de ter havido golos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco duelos.



Quanto ao confronto direto, aí a vantagem recente é do Strömsgodset, com três partidas seguidas sem perder, incluíndo uma disputada há um mês, com triunfo por 3-1. Antes, na época passada, registou-se um dos duelos mais desequilibrados do ano, com vitória por claros 6-0. Irá haver vingança?

CÓD 269 SK Brann 1.63 Empate 3.5 Strömsgodset 3.7