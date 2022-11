Skjern-Granollers: visitantes levam dez jogos a ganhar

Em jogo da Liga Europeia de andebol, Skjern e Granollers encontram-se esta terça-feira na Dinamarca, num duelo no qual os nórdicos, terceiros colocados, defrontam uns espanhóis que estão no topo da tabela, apenas com vitórias.



A jogar em casa, o Skjern procura o seu primeiro triunfo como anfitrião, depois de na primeira e única partida que disputou ter perdido frente ao Nexe. Quanto ao Granollers, tem um triunfo fora de casa, diante do Balatonfüred. Em termos globais, contando todas as provas, os espanhóis levam dez partidas consecutivas a ganhar.



Em termos individuais, no lado do Skjern os destaques são Alfred Jonsson (19 golos) e Eiving Tangen (6 assistências), ao passo que no lado oposto, no Granollers, destaca-se Pol Rovira, com 25 golos e 8 assistências.



Note-se, por fim, que este será o primeiro duelo entre estas duas equipas.

Por Record