Skra Belchatow-Asseco Rzeszow: encontro do campeonato polaco de voleibol

Empatados na tabela, com 12 pontos, Skra Belchatow e Asseco Rzeszow encontram-se esta segunda-feira em jogo da 8.ª jornada do campeonato nacional polaco de voleibol.Vindo de dois triunfos seguidos, ambos por 3-0 e conseguidos na CEV Cup, o Skra Belchatow perdeu o duelo mais recente do campeonato, ao passo que o Asseco Rzeszow não joga oficialmente desde 13 de novembro, quando bateu o Projekt Varsóvia.Olhando a registos recentes, a média pontual nos últimos dez jogos do Skra Belchatow é de 180, ao passo que nos jogos do Asseco Rzeszow foi de 152. Em relação ao confronto direto, a média dos últimos dez jogos foi de 165.