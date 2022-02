SL Benfica B-Casa Pia: duelo de topo na Liga SABSEG

CÓD 166 SL Benfica B 2.3 Empate 3.15 Casa Pia 2.8

Duelo de topo na Liga SABSEG, com um embate entre os dois primeiros colocados da tabela, que entram neste jogo precisamente igualdados com os mesmos 39 pontos. Na frente está o Casa Pia, pelo critério de desempate, mas o Benfica B em caso de triunfo saltará para o topo isolado.Com as mesmas 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, Benfica B e Casa Pia têm apenas maior diferença nos golos, já que as águias marcaram 38 e sofreram 22, ao passo que o Casa Pia marcou 28 e sofreu 11.Olhando aos últimos jogos, o Casa Pia venceu quatro dos últimos cinco jogos que disputou, ao passo que o Benfica B apenas triunfou em dois - tendo perdido os outros três. Em termos estatísticos, nota apenas para dois dados em termos de golos: o Casa Pia foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que nos últimos dez embates apenas dois tiveram mais do que 3 golos.Em termos de confronto direto, o Casa Pia leva quatro partidas seguidas a sofrer diante do Benfica B, ainda que na primeira volta, em agosto, tenha conseguido ganhar por 4-2. Como será agora, no Seixal?