SL Benfica B-FC Porto B: clássico nos 'bês'

• Foto: Vítor Chi

Dia de clássico na Liga SABSEG, com um embate no Seixal entre SL Benfica B e FC Porto B, numa partida que colocará frente a frente duas formações separadas por 9 posições. Com 33 pontos, o Benfica B tem até ao momento 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, ao passo que o FC Porto B conta com 6 triunfos, 6 igualdades e 4 desaires.



Com 33 golos marcados e 18 sofridos, o Benfica B vem de uma das suas três derrotas - 1-2 diante do Feirense -, ao passo que o FC Porto B entra em campo vindo de dois triunfos consecutivos, diante de Penafiel e Ac. Viseu.



Em termos estatísticos, de notar o registo de golos, com pelo menos 3 no total, golos de ambas as equipas e FC Porto B a marcar primeiro em cinco dos últimos sete jogos disputados.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra o registo de golos do Benfica B, com dez clássicos seguidos a marcar ao rival - que no seu caso marcou sempre nos últimos cinco. Curiosamente, em oito dos últimos dez clássico até foram os dragões a primeira equipa a marcar. Na época passada, em clássicos com pelo menos uma expulsão, registou-se um empate no Olival e um triunfo das águias por 2-1 no Seixal.

