SL Benfica-FC Porto: clássico no arranque do campeonato de hóquei em patins

Espera-nos um emocionante clássico entre Benfica e FC Porto no arranque da nova temporada desportiva de hóquei em patins. As águias recebem os dragões seis meses depois da prova ter sido interrompida a 11 de março, a três dias de um encontro entre as duas equipas, que poderia decidir o campeão nacional.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Benfica registou cinco vitórias (Valongo, Juventude de Viana, Os Tigres, Sanjoanense e Física), enquanto que o FC Porto somou três triunfos (Paço de Arcos, Valongo e Sporting), um empate (Juventude de Viana) e uma derrota (HC Braga).



Na última temporada, as águias terminaram a prova na primeira posição, com 49 pontos, seguidas pelo Sporting (46 pontos), ao passo que a Oliveirense foi terceira classificada, com 44 pontos, mais dois que o FC Porto (4.º) e mais cinco que o OC Barcelos (5.º).