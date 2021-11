SL Benfica-GOG: águia defende liderança na Liga Europeia de andebol

Em jogo do Grupo B da Liga Europeia de andebol, o Benfica defende esta terça-feira o estatuto de líder invicto, defrontando pelas 17h45, no Pavilhão da Luz os dinamarqueses do GOG Håndbold.



Com 6 pontos, os encarnados têm por vitórias os três jogos disputados, tendo pela frente uma formação nórdica que tem dois triunfos e uma derrota e, por isso, 4 pontos na tabela.



Com Petar Dordic como melhor elemento nesta prova europeia, com 28 golos marcados, os encarnados tentam neste duelo esquecer a derrota no fim de semana, quando caíram de forma surpreendente diante do V. Setúbal. Já os dinamarqueses, onde Jerry Tollbring é a figura (22 golos e 4 assistências até ao momento), venceram no fim de semana de forma clara no campeonato, por 41-23.

Por Record