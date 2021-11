SL Benfica-P. Ferreira: duelo de 'primeira' na Taça de Portugal Placard

CÓD 104 SL Benfica 1.28 Empate 5 P. Ferreira 9.04

Num dos dois jogos entre equipas do campeonato principal nesta 4.ª ronda da Taça de Portugal Placard, Benfica e Paços de Ferreira encontram-se esta sexta-feira no Estádio da Luz, numa partida que será a primeira entre ambos os conjuntos na presente temporada.A viver uma fase de altos e baixos, com duas vitórias nos últimos cinco jogos, o conjunto da Luz chega a este jogo vindo de uma goleada diante do Sp. Braga por 6-1, num resultado que terá servido para encher o balão de confiança para o que aí vem. A turma da Luz, refira-se, sofreu golos nos últimos quatro jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco foi a primeira a marcar e houve tentos de ambas as equipas.Em relação ao Paços, leva quatro encontros consecutivos sem vencer, sendo que nesses duelos o marcador teve sempre menos do que 3 golos no total.Passando ao confronto direto, o balanço também não é famoso para os castores, que leva 12 jogos seguidos sem ganhar aos encarnados e 7 a perder. Em quatro dos últimos cinco o Benfica foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.