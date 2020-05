Slavia Mozyr-Gorodeya: marcar golos não é com eles

Mais uma jornada da liga bielorrussa de futebol. Slavia Mozyr e Gorodeya defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 10.ª ronda da prova, num encontro que irá disputar-se com a presença de adeptos no estádio, como já é habitual.

À entrada para este encontro, o Slaviz Mozyr posiciona-se no 11.º lugar, com 11 pontos, fruto de três triunfos, dois empates e quatro derrotas, enquanto que o Gorodeya é 12.º colocado, com os mesmos 11 pontos, fruto também de três vitórias, dois empates e quatro desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Slavia Mozyr registou um triunfo (Vitebsk), um empate (Zhodino) e três derrotas (FC Minsk, BATE Borisov e Shakhtyor Soligorsk), ao passo que o Gorodeya somou um triunfo (Energetik-BGU), dois empates (Rukh Brest e FC Minsk) e duas derrotas (BATE Borisov e Zhodino).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Gorodeya contra apenas um do Slavia Mozyr nos últimos cinco duelos entre as duas equipas. De notar ainda que todos os últimos cinco encontros foram resolvidos, no máximo, com um golo.