Slavia Praga-Arsenal: Cédric Soares tenta qualificação para as 'meias' da Liga Europa

Slavia Praga e Arsenal defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos diferentes na presente temporada.

Mas vamos começar pelas ausências. Do lado da formação checa, Michal Beran, Simon Deli, David Hovorka, Taras Kacharaba, Peter Olayinka, Abdallah Sima, Abdulla Yusuf e Mick van Buren deverão ser muito provavelmente baixas. Já na formação londrina, David Luiz e Tierney são ausências confirmadas por lesão, com Aubameyang, Odegaard, Bukayo Saka e Smith Rowe em dúvida.

Quanto ao rendimento das equipas, de notar que nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações se encontram atualmente inseridas, o Slavia Praga registou três vitórias (Rangers, Opava e Sparta Praga) e dois empates (Brno e Arsenal), ao passo que o Arsenal somou um triunfo (Sheffield United), dois empates (West Ham e Slavia Praga) e duas derrotas (Olympiacos e Liverpool).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Arsenal, equipa que venceu um dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os restantes dois a terminarem com um empate (0-0 e 1-1).