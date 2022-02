Slavia Praga-Fenerbahçe: checos em vantagem

CÓD 172 Slavia Praga 1.94 Empate 3.15 Fenerbahçe 3.25

Depois da vitória por 3-2 conseguida na Turquia, o Slavia Praga recebe esta quinta-feira a visita do Fenerbahçe, numa partida na qual o conjunto checo sabe que jogar para o empate bastará para carimbar o acesso aos oitavos-de-final da Conference League.Privado de Jan Boril, Lukas Provod, Lukas Masopust e David Hovorka, o Slavia entra em campo numa sequência de três vitórias consecutivas, incluindo a tal da semana passada diante deste momento oponente. Esse jogo, refira-se, foi a exceção em termos de golos, já que foi o único dos últimos cinco no qual se viu mais do que 2 golos no marcador.Quanto aos visitantes, neste jogo sem Luiz Gustavo, Irfan Kahveci, Filip Novak e com Mesut Ozil em dúvida, ganharam no fim de semana para o campeonato turco ao Hatayspor e tenta 'pegar' nesse bom resultado para se motivarem. Sabendo desde logo que um triunfo por um golo de diferença não significa desde logo apuramento, visto que os golos fora de casa deixaram de contar.Quer isto dizer que, caso o agregado acabe empatado, a decisão passará para prolongamento e, se necessário, penáltis.