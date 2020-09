Slavia Praga-Midtjylland: checos e dinamarqueses lutam por um lugar na Champions

O Slavia Praga recebe, esta terça-feira, os dinamarqueses do Midtjylland em jogo a contar para a primeira mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que irá disputar-se no Estádio Sinobo, em Praga (República Checa).

Para chegar a esta fase, a formação dinamarquesa teve de eliminar os russos do Ludogorets (1-0) e ainda os suíços do Young Boys (3-0), enquanto que a formação checa chega de forma automática a este encontro.

Nos últimos cinco jogos disputados, quer em competições de cariz oficial ou não oficial, o Slavia Praga registou quatro vitórias (MOL Fehervar, Ceske Budejovice, Pribram e Teplice) e um empate (FK Pardubice), ao passo que o Midtjylland somou três triunfos (Fredericia, Young Boys e Lynby), um empate (Odense) e uma derrota (Sonderjyske).

Relativamente ao confronto direto, destaque para o facto de este ser o primeiro embate entre as duas equipas.