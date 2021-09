Slavia Praga-Union Berlin: duelo do grupo E da UEFA Conference League

Slavia Praga e Union Berlin defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 17h45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do grupo E da UEFA Conference League, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram a atravessar um bom momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Slavia Praga registou duas vitórias (Ostrava e Slovacko), dois empates (Legia e Karvina) e uma derrota (Legia), enquanto que o Union Berlin somou dois triunfos (Borussia Mönchengladbach e Lichtenberg) e três empates (Hoffenheim, Lichtenberg e Augsburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser apenas o segundo duelo de sempre entre as duas equipas, com o anterior (e único) embate a terminar com um empate 1-1.