Sligo Rovers FC-Motherwell: por um lugar na 3.ª pré-eliminatória da Conference League

CÓD 174 Sligo Rovers FC 3.35 Empate 3.15 Motherwell 2

Depois do triunfo por 1-0 fora de casa, o Sligo Rovers FC recebe esta quinta-feira a visita do Motherwell, numa partida da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League. Em vantagem, a formação irlandesa tem tudo para se apurar, mas do outro lado os escoceses têm experiência e qualidade para vender cara a derrota e surpreender.Apesar do triunfo conseguido, o Sligo Rovers vinha de duas derrotas seguidas - uma no campeonato e outra para esta mesma Conference League -, ao passo que o Motherwell apenas tem uma partida oficial disputada, a tal derrota caseira de há uma semana.