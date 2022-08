Sligo Rovers FC-Viking IF: goleada deixa irlandeses em apuros

CÓD 188 Sligo Rovers FC 4.15 Empate 3.6 Viking IF 1.69

Depois de ter goleado por 5-1 em casa, o Viking IF visita esta quinta-feira o reduto do Sligo Rovers FC, numa 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League na qual tem tudo para avançar rumo ao playoff.São 4 golos de vantagem para este duelo, ainda para mais tendo em conta que os noruegueses estão numa fase relativamente positiva, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos e apenas dois desaires nesse período.Por outro lado, o Sligo Rovers FC também tem as mesmas cinco vitórias nos últimos dez jogos, mas a diferença é que perdeu quatro partidas. E, claro, foi goleado na semana passada em solo nórdico. Ainda assim, o duelo do fim de semana abriu uma janela de esperança e motivação, com a vitória por 2-1 sobre o Bohemian. Em sentido inverso, o Viking não passou do empate a dois diante do Sandefjord.Olhando aos registos recentes, note-se que o Sligo Rovers FC leva três jogos seguidos a sofrer, ao passo que o Viking IF sofre há quatro. Em termos de total de golos, apenas dois dos últimos sete encontros dos irlandeses tiveram 3 ou mais golos. No lado inverso, no caso do Viking IF somente um dos últimos seis não teve pelo menos esses 3 golos e tentos de ambas as equipas.