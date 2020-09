Sligo Rovers-Finn Harps: visitantes tentam deixar a 'lanterna'

Numa altura em que a maior parte dos campeonatos estão parados por conta dos jogos de seleções, o campeonato irlandês não pára e esta segunda-feira há um duelo entre Sligo Rovers e Finn Harps, o sexto e o décimo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o Sligo Rovers entra em campo com 12 pontos e vindo de três vitórias consecutivas, isto numa temporada na qual, refira-se, ainda não empatou qualquer encontro. Por outro lado, o Sligo sofreu golos nos últimos cinco duelos, nos quais o marcador registou sempre pelo menos 3 golos. Por outro lado, desses mesmo cinco jogos apenas por uma vez não houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao Finn Harps, vem de duas vitórias consecutivas - e três nos últimos quatro duelos -, algo que ajudou a corrigir um arranque de temporada para esquecer, com três desaires consecutivos. Por outro lado, ao contrário do Sligo, golos é coisa que não tem havido em bom número nos seus encontros, já que apenas um dos últimos seis tiveram mais do que 3. Por outro lado, o Finn Harps foi a primeira equipa a sofrer e aquela que chegou ao descanso atrás no marcador em cinco dos últimos sete.



Por fim, olhando ao confronto direto, aí a história é algo distinta. Este ano o Finn Harps venceu por 1-0 no duelo já disputado, tendo do seu lado ainda o facto de ter marcado sempre a este oponente nos últimos oito encontros e de ter sido a equipa a marcar primeiro em quatro dos últimos cinco. Tendência para manter?

CÓD 201 Sligo Rovers FC 1.71 Empate 2.87 Finn Harps 3.76