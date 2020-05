Slovacko-Sigma Olomouc: ambas as equipas marcaram em apenas dois dos últimos cinco duelos

Esta terça-feira roda mais uma jornada do campeonato de futebol da República Checa. Slovacko recebe o Sigma Olomouc, em jogo a contar para a 25.ª ronda da prova, num encontro que irá realizar-se à porta fechada devido ao surto de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Slovacko posiciona-se no 6.º lugar, com 37 pontos, fruto de dez vitórias, sete empates e sete derrotas, enquanto que o Sigma Olomouc é 10.º colocado, com 32 pontos, após somar sete triunfos, onze empates e seis derrotas.

Nos últimos cinco jogos realizados, o Slovacko registou três triunfos (Slavia Praga, Prostejov e Trinec), um empate (Teplice) e uma derrota (Liberec), o mesmo registo alcançou ainda o Sigma Olomouc, com três vitórias (Jablonec e duas sobre o Brno), um empate (Jablonec) e uma derrota (Pretejov).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira vantagem do Sigma Olomouc com dois triunfos contra um do Slovacko nos últimos cinco duelos entre as duas equipas. Nota: apenas um dos últimos desses encontros não teve qualquer golo, sendo que em dois ambas as equipas marcaram.