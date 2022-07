Slovan Bratislava-Ferencvaros: eslovacos em vantagem

CÓD 111 Slo. Bratislava 2.87 Empate 3.29 Ferencvaros 2.28

Depois do triunfo fora de casa, por 2-1, o Slovan Bratislava recebe esta quarta-feira a visita do Ferencvaros, num duelo no qual entra em campo com tudo para garantir o apuramento para a próxima ronda de qualificação da Liga dos Campeões.Para mais, a turma eslovaca vem também para este jogo moralizada, já que no fim de semana goleou o Trencin por 4-0. Quanto ao Ferencvaros, pelo menos estará mais descansado do que o oponente, visto não ter disputado qualquer jogo no fim de semana não jogou - o campeonato apenas começa no próximo.Em termos estatísticos, contando duelos de preparação, no caso do Slovan Bratislava há a destacar o facto de apenas dois dos últimos sete jogos não terem tido 3 ou mais golos, ao passo que no caso do Ferencvaros esse registo viu-se em cinco dos últimos seis. Já em quatro dos últimos cinco foi o Ferencvaros a primeira equipa a marcar.