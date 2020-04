Slutsk-Belshina Bobruisk: primeiro contra último na Bielorrússia

Surpreendente líder na tabela da Liga bielorrussa, com os mesmos 10 pontos que o Torpedo Zhodino e o Vitebsk, o Slutsk procura este domingo manter a sua posição no topo, num duelo da 6.ª jornada no qual terá pela frente a equipa que ocupa a posição inversa na tabela, o Belshina Bobruisk, último colocado com apenas 2 pontos.



Sem perder em nenhum dos últimos três jogos disputados, o Slutsk defende ainda uma vantagem no confronto direto, sem qualqueer derrota ante este Belshina Bobruisk nos últimos três duelos (dois empates e uma vitória).



Quanto às estatísticas, de referir que o Slutsk apesar de estar num bom momento encaixou golos nos cinco jogos que disputoue sta temporada na Liga, ainda que em quatro deles tenha conseguido marcar sempre. Quanto ao Belshina Bobruisk não vence há oito partidas (a série já vem da época passada), sofreu golos nos últimos sete e em cinco desses duelos foi mesmo a primeira equipa a sofrer.

CÓD 119 Slutsk 1.64 Empate 3.07 Belshina Bobruisk 4.18