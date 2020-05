Slutsk-Energetik-BGU: líder recebe visita do quarto

Aí está mais uma jornada do campeonato bielorrusso, com o primeiro classificado Slutsk a receber a visita do quarto Energetik-BGU, num duelo da sétima ronda no qual estarão em confronto duas das equipas com melhor arranque até ao momento.



Líder com 16 pontos, o Slutsk vem de três vitórias consecutivas e sem derrotas nos últimos cinco duelos. Por outro lado, em quatro dos últimos cinco encontros foi a primeira equipa a marcar e também aquela que chegou ao intervalo na frente. Ainda nas estatísticas do Slutsk, de notar que quatro dos últimos cinco duelos de campeonato desta formação tiveram três ou mais golos e que em cinco deles ambas as equipas marcaram.



Um registo que promete golos por um lado... mas que do outro o contraria. É que em cinco dos últimos seis duelos do Energetik-BGU registaram-se menos de três tentos, sendo a única exceção a recente derrota pesada sofrida ante o Neman Grodno, por 3-0.



Por fim, de notar que no confronto direto há vantagem do Slutsk, que venceu um dos dois duelos até ao momento disputados entre estas duas formações. O outro acabou em empate, naturalmente.

