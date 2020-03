Slutsk-FC Brest: equipa da casa procura segunda vitória

Depois da vitória na estreia no campeonato, o Slutsk procura este sábado manter o registo 100% vitorioso, quando pelas 10 horas receber a visita do FC Brest, uma equipa que no arranque do campeonato bielorrusso não passou de um empate.



Vindo do tal triunfo, conseguido no seu reduto por 3-1 sobre o Slavia Mozyr, o Slutsk tentará ainda assim algo que não consegue desde 2017, já que desta essa temporada, num total de seis jogos, não conseguiu vencer nenhum duelo diante deste FC Brest, uma formação que na ronda inaugural, fora de portas, empatou a zero com o Isloch.

CÓD 105 Slutsk 5.27 Empate 3.76 FC Brest 1.39