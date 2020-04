Slutsk-FC Vitebsk: duelo de equipas empatadas na tabela

Sem espaço para paragem, a Liga Bielorrussa segue a todo o vapor, com esta sexta-feira a ser marcada por um embate entre duas equipas com os mesmos 6 pontos, o Slutsk e o Vitebsk, segundo e sexto, respetivamente.



Empatados em pontos, Slutsk e Vitebsk até assinaram o mesmo caminho até este encontro (ganharam na primeira jornada, perderam na segunda e venceram na terceira), pelo que o cenário de 'imitação' pode terminar ou até mesmo continuar, isto caso sucea um empate.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o Slutsk venceu apenas um dos últimos quatro duelos entre estas duas equipas, ao passo que FC Vitebsk venceu dois. COmo será desta vez, no primeior jogo do ano?

CÓD 120 Slutsk 2.06 Empate 2.79 FC Vitebsk 3