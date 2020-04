Smolevichi-Shakhtyor Soligorsk: visitantes favoritos ao triunfo

O Smolevichi recebe, este sábado, o Shakhtyor Soligorsk em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato bielorrusso de futebol.



À entrada para esta jornada, o Smolevichi posiciona-se na penúltima posição da tabela classificativa, com apenas um ponto conquistado até ao momento, ao passo que o Shakhtyor Soligorsk é 8.º colocado, com 4.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Shakhtyor Soligorsk nos três duelos até ao momento registados entre as duas equipas.

CÓD 124 Smolevichy 5.1 Empate 3.19 Shak. Soligorsk 1.5