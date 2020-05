Smolevichy-BATE Borisov: visitantes em bom momento

Grande favorito à conquista do campeonato bielorrusso, o BATE Borisov procura este domingo ampliar a sua recente boa fase, quando ao final da tarde visitar o reduto do penúltimo colocado Smolevichy, tentando nas quatro linhas atingir o sexto duelo consecutivo sem perder no campeonato e ainda a quarta vitória consecutiva.



Um momento bem positivo em claro contraciclo com o adversário, que com apenas 3 pontos é uma das equipas que ainda não venceu esta temporada. Para mais, vai já em três jogos consecutivos a sofrer, tendo sido a primeira equipa a encaixar em cinco dos últimos seis duelos.



Quanto ao BATE, para lá das vitórias e dos jogos sem perder, tem ainda a reportar o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos mais recentes cinco encontros.



Por fim, de notar que este será o terceiro duelo da história entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem total do BATE, com duas vitórias em 2018.

CÓD 119 Smolevichy 10.3 Empate 4.34 BATE Borisov 1.28