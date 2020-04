Smolevichy-Dínamo Minsk: arranca a jornada na Bielorrússia

Arranca a disputa da 6.ª jornada na Bielorrússia, com o penúltimo colocado Smolevichy a receber esta sexta-feira a visita do Dínamo Minsk, uma das equipas que mais tem desiludido neste arranque de campeonato bielorrusso.



Crónico candidato ao título, o conjunto de Minsk tem até ao momento apenas 6 pontos, resultantes de duas vitórias caseiras, já que a atuar longe da capital vai em três derrotas consecutivas, uma delas no dérbi com o FC Minsk.



Ainda assim, esse acaba mesmo por ser o único ponto negativo de longe nesta partida para os visitantes, já que tudo o resto aponta para uma vitória. A começar pelo registo do Smolevichy, com apenas três empates até ao momento e já a sofrer golos há quatro partidas.



Por outro lado, também o confronto direto faz os de Minsk sorrir, já que nos quatro encontros disputados entre os dois conjuntos venceu sempre, marcando 11 golos e sofrendo apenas 2. Ora, para finalizar, e por falar em golos, de notar que a tendência até ao momento aponta para que esta partida não seja muito rica nesse particular, já que nos dez jogos já disputados esta temporada entre estas duas equipas apenas um deles teve mais de dois golos.

CÓD 114 Smolevichy 3.72 Empate 2.73 Dínamo Minsk 1.85